Angela Stefani, arrestato per omicidio il compagno: svolta nelle indagini per la donna scomparsa

Angela Stefani, arrestato per omicidio il compagno: svolta nelle indagini per la...

La scomparsa di Angela Stefani

Una donna e mamma di 48 anni bolognese, che viveva da qualche tempo a Salemi in provincia di Trapani. Il 21 gennaio la donna scompare nel nulla e il caso è stato trattato molto anche da Chi l’ha Visto.

Vincenzo Caradonna, 47 anni, era il convivente della donna scomparsa che non ha mai fatto denuncia per il fatto. La denuncia di scomparsa è stata fatta invece dal suo ex compagno che sin da subito ha sospettato dei Caradonna come possibile omicida.

L’uomo non ha mai parlato del fatto grave, evidenziando agli inquirenti:

“sono andato a letto a dormire e quando mi sono risvegliato la mia convivente non c’era più”

L’arresto del compagno per omicidio

Svolta nel caso questa mattina con l’arresto di Caradonna, a seguito della ordinanza cautelare in carcere come da volere della Procura della Repubblica di Marsala.

Gli inquirenti hanno da sempre sospettato sull’uomo, portando avanti alcune indagini per scoprire tutti i fatti. L’accusa è di omicidio – occultamento di cadavere con detenzione di ordigni esplosivi.

Da mesi l’uomo era stato indagato con il sequestro della casa dove abitava la donna, con analisi svolte dai Ris. Proprio queste sono state importanti per per condurre gli inquirenti all’arresto, avendo trovato molte tracce di sangue che riconducono ad un possibile omicidio.

Ora si procederà con l’interrogatorio per capire cosa sia successo a questa mamma bolognese, da gennaio scomparsa nel nulla.