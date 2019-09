Angela Sozio, che fine ha fatto la ‘rossa’ del Grande Fratello 3? La sua vita è totalmente cambiata

Vi ricordate dell’esplosiva concorrente del Grande Fratello 3, Angela Sozio? ecco che fine ha fatto la ‘rossa’ del celebre Reality

Come dimenticare, Angela Sozio alias ‘La rossa del grande Fratello’.

L’ex concorrente, partecipò alla terza edizione del Reality più seguito dai telespettatori ancora oggi e all’epoca presentato dalla Regina di Canale 5, Barbara D’Urso, campionessa di ascolti in mediaset.

Non giunse in finale, ma fu tra i personaggi più apprezzati di quell’edizione insieme a Fedro con il quale ebbe una breve relazione all’interno della casa, e Luca Argentero, diventato oggi un’attore di fama nazionale.

Angela Sozio e gli scandali politici

Uscita dalla casa più spiata d’Italia decise di dedicarsi alla politica.

Seguì infatti un corso di politica del PDL, e fu pizzicata dai paparazzi in compagnia dell’Onorevole Berluscuni in Costa Smeralda, cacciandosi in una serie di scandali politici che gli hanno poi rovinato la vita.

Ecco quanto dichiarato dall’ex concorrente del GF, in una vecchia intervista:

‘La mia immagine così come compare nelle foto è l’oggetto del reato di ricettazione e per tale motivo assumo la qualità di persona offesa’

e ancora:

‘Non era la prima volta che incontravo l’onorevole Berlusconi, era già successo altre volte in Puglia, sono stata invitata vista la mia militanza, mi disse se volevo andare a Villa Certosa per parlare di un progetto sul coinvolgimento di giovani nel partito. È una cosa che mi ha rovinato la vita’

La Carriera televisiva dopo il GF

Tra la sua presenza al GF e gli scandali politici, la Sozio trovò il modo di condurre un programma in mediaset, Saturday Night su Italia 1.

Fu inoltre come ricorderete ospite fissa a ‘Buona domenica’, ‘giudice a ‘La pupa e il secchione’e una delle ‘Papi Girl’.

Attualmente, la Sozio non si vede in giro da un pò, che fin avrà fatto? Eccola in uno degli scatti più recenti: