Il fidanzato di Angela Nasti è nella bufera per una frase davvero molto irrispettosa sulle donne: scopriamo le sue parole.

La loro love story va a gonfie vele, i due sono innamorati più del primo giorno. Ma ora il web è in rivolta verso di loro per una frase che ha indignato tutti.

La storia tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi

Angela Nasti, divenuta famosa per aver partecipato a Uomini e Donne.

Durante il suo percorso, ha conosciuto due ragazzi, si tratta di Luca Daffrè e Alessio Campoli.

Lei scelse quest’ultimo, ma fuori dal programma la loro storia è immediatamente finita per problemi caratteriali.

Anche se all’interno della trasmissione i due provavano una notevole attrazione fisica e mentale.

Dopo la loro rottura, Alessio ha notato una certa freddezza da parte della tronista per questo dopo due settimane i due si lasciarono.

Angela però è riuscita a consolarsi subito con Kevin Bonifazi, calciatore di seria A.

I due si conosciuti in una vacanza ad Ibiza a giugno del 2019, tra di loro fu proprio un vero colpo di fulmine inspiegabile.

Kevin e Angela hanno anche un amico in comune, per questo lui ha deciso di andare in Spagna per conoscerla.

L’ex tronista ha raccontato di essere davvero innamorata del giocatore, un amore che ha provato solamente una volta nella sua vita.

Moltissimi fan del programma credevano che Angela avesse tradito il corteggiatore Alessio, ma lei puntualizzò che Kevin non era il motivo della fine della loro breve relazione.

A parte questo inizio abbastanza turbolento, i due ora vivono il loro amore in maniera serena e felice.

La frase choc di Kevin Bonifazi

Il difensore dell’Udinese, durante una recente intervista ha spiazzato tutti per una frase irrispettosa sulle donne.

Il giornalista, oltre alle varie domande riguardo il lavoro, è entrato nell’argomento della sua vita privata e ha chiesto:

“Ora è felice così e a casa l’ aspetta Angela Nasti, ex tronista e oggi influencer, che mezza Italia le invidia. Siete una delle coppie più belle del calcio. E la sorella Chiara sta con Zaniolo.”

Kevin ha risposto senza peli sulla lingua e ha rivelato che per lui è il suo primo fidanzamento lungo.

I due già da due anni condividono ogni cosa, un amore davvero importante per entrambi.

Il calciatore però ha aggiunto un commento che ha infastidito moltissime persone, ovvero:

“L’estetica pesa, con una brutta non starei. Ma contano soprattutto le qualità morali. E lei (Angela Nasti) ne ha tante ma non può trasmetterle sui canali social per cui lavora.”

Una frase che non è passata inosservata, soprattutto in questo momento dove moltissimi combattono contro i canoni della società.