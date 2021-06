Non perde mai l’occasione per mostrare il suo corpo a dir poco favoloso, vediamo l’ultimo scatto che ha pubblicato Angela Nasti.

E’ una delle coppie più chiacchierate del momento, il noto calciatore e la bella influencer sono sempre più innamorati e affiatati.

Angela Nasti e Kevin Bonifazi

L’estate è arrivata e i due ne hanno approfittato per passare qualche giorno nel posto dove si sono incontrati la prima volta, Ibiza.

Con loro c’è anche la sorella di Angela, Chiara Nasti, dopo la rottura con Nicolò Zaniolo si è presa un po’ di tempo da sola per riflettere e ritornare più solare di prima.

Angela e Kevin, ogni giorno mostrano la loro quotidianità sui social, incantando migliaia di persone.

Il loro amore è davvero unico, legato da grande rispetto e stima.

In questi giorni non hanno rinunciato a scattare delle foto stupende al mare durante il giorno, invece la sera si recano sempre in qualche ristorante super lussuoso.

La loro estate è davvero formidabile, tra coccole, relax e buon cibo, non si può chiedere di meglio.

Angela Nasti, il lato A è davvero sensuale – Foto

Poco fa la bella influencer ha postato una foto che ha fatto impazzire l’intero web.

Angela ha sfoggiato un micro bikini arancione che le sta benissimo.

Il suo corpo perfetto è davvero un piacere per gli occhi.

E’ impossibile non lasciare un like davanti a così tanta bellezza, infatti l’immagine ha ottenuto più di 36mila like.

Lo scatto ha ricevuto tantissimi apprezzamenti, con frasi del tipo “Vuoi farci morire”, “Senza parole, sei meravigliosa”, “Sei troppo bella Angela”.

Ma tra i vari commenti, spunta quello del suo fidanzato, Kevin Bonifazi che davanti a così tanta bellezza ha scritto:

“Daiiii andiamooo!!!”

Un attacco di gelosia oppure Angela stava facendo tardi per uscire?

