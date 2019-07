Angela Merkel, svelata la realtà dietro il tremore e il cambio di protocollo

Cosa sta succedendo ad Angela Merkel? Fonti vicine alla cancelliera svelano una importante realtà e un cambio protocollo inaspettato

Il tremore di Angela Merkel sta facendo preoccupare tutti, sopratutto dopo il cambio di protocollo inaspettato. Ecco cosa le sta succedendo.

Il cambio di protocollo per la Merkel

Tre episodi uno dopo l’altro di tremore durante gli eventi ufficiali, immortalati dai fotografi e ripresi dalle telecamere che hanno preoccupato tutto il mondo e non solo quello politico.

Il protocollo è improvvisamente cambiato e la cancelliera tedesca non è più in piedi, ma seduta su quella sedia bianca con il volto molto provato ma attento.

La premier danese attua la medesima strategia e resta seduta vicino alla cancelliera, rilassata e composta. Dopo la terza crisi in diretta, si è deciso per una modifica al protocollo solo per lei: quando arrivano i leader stranieri e durante gli inni nazionali, la cancelliera resterà seduta e comoda.

Lei continua a ripetere di stare bene e non vuole che nessuno crei allarmismi per nulla.

La realtà sui tremori della cancelliera tedesca

Lo racconta AdnKronos, come rilasciato da Bild che cita fonti molto vicine al governo tedesco e si evidenzia che la cancelliera abbia effettuato molti esami, sin dal primo tremore.

L’obiettivo dei medici è quello di verificare i valori ematici, cercando di escludere la mancanza di minerali: ma dagli esami – sempre secondo le indiscrezioni – non è stato rilevato nulla e sembra essere tutto a posto.

Ora, non resta che attendere ulteriori indiscrezioni per capire cosa stia accadendo e come si evolveranno le cose.