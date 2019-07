Angela Merkel, terzo episodio di tremore in pubblico: “Sto benissimo!”

Angela Merkel trema ancora e fa preoccupare tutti. Ma lei conferma di stare benissimo! Sarà vero?

Terzo episodio di tremore per Angela Merkel, misterioso e pauroso ma da lei evidenziando come se fosse nulla. I dubbi sulla sua salute sono tantissimi.

Terzo episodio di tremore per la cancelliera tedesca

Oggi in Germania la cancelliera tedesca ha incontrato Antti Rinne – primo ministro finlandese – e durante gli inni nazionali lei ha iniziato di nuovo a tremare.

E’ la terza volta in poche settimane e la situazione comincia a preoccupare tutti quanti. Il tempo di fare gli onori militari e fermarsi davanti a tutti per cantare l’inno nazionale che accade nuovamente ciò che era successo in precedenza.

La prima volta a metà luglio con il Presidente ucraino Selenskyj e la seconda poco più di una settimana dopo, al giuramento del ministro Lambrecht.

Le condizioni di salute della Merkel

Ma cosa sta succedendo alla cancelliera tedesca? In un primo momento questi tremori sono stati attribuiti al caldo, disidratazione e stress ma oggi la temperatura in Germania ha subito un forte calo – tanto da non essere possibile una attribuzione come causa.

La cancelliera evidenzia di stare bene e che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, confermato inoltre dalla portavoce:

“sta bene e ha portato a termine l’incontro”

Ignorando però le tante domande dei giornalisti, che chiedevano delucidazioni in merito al suo stato di salute attuale.

La Germania teme che la cancelliera stia nascondendo qualcosa di preoccupante e questi continui episodi, non fanno di certo cambiare idea.