Paura per Angela Merkel, colta nuovamente da tremori: malore in pubblico

Cosa sta succedendo ad Angela Merkel? Ennesimo episodio di malore in pubblico con tremori. Ora si teme per la sua salute

Angela Merkel ha avuto un ennesimo episodio di malore in pubblico, con tremori che la volta precedente erano stati associati a disidratazione.

Le condizioni di salute della cancelliera tedesca

Tutta la Germania, e non solo, si ferma per la cancelliera tedesca e teme per la sua salute. Nuovamente colta da tremore in pubblico, durante una delle cerimonie più in vista di Berlino.

Simile se non uguale a quella della scorsa settimana, davanti al presidente dell‘Ucraina Volodimir Zelenski. Questa volta la scena si è svolta al chiuso, vicino al Presidente Steinmeier dove si svolgeva la cerimonia per la nomina del nuovo ministro della Giustizia Lambrecht.

La cancelliera non ha perso la calma ma ha iniziato a tremare e l’espressione del suo viso è apparsa molto preoccupata, quasi dimessa.

Le hanno offerto un bicchiere d’acqua – rifiutato – per poi presentarsi con condizioni migliorate dopo circa trenta minuti, quando è entrata in Parlamento.

Le speculazioni sulla sua salute

Il suo portavoce tramite i media locali ha assicurato che la cancelliera sta benissimo:

“Oggi parte per il g20 di Osaka”

Nonostante tutto, le speculazioni e le voci sulle sue condizioni di salute si sono susseguite in questa settimana ma il portavoce conferma che non ci sia nulla di cui preoccuparsi.

Una situazione che ha del misterioso, visto che in molti definiscono il suo tremore non dovuto a disidratazione soprattutto se continuo.