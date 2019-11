Angela Merkel, tra migranti e acciaio: l’incontro a Roma con Giuseppe Conte

Un incontro ricco quello a Roma tra Angela Merkel e Giuseppe Conte, dove in agenda si è parlato di migranti e acciaio

Incontro a Roma tra la Cancelliera tedesca e il Premier Conte

L’incontro è avvenuto a Villa Doria Pamphilj ed è il primo in sede dal suo mandato. Conte ne è rimasto alquanto soddisfatto e ottimista in merito a quanto poi deciso:

“una buona occasione per soffermarci sulle numerose priorità internazionali ed europee”

I punti in agenda sono stati principalmente i migranti, la Nato e la Libia con toni rilassati e con l’impegno di affrontare tutte le sfide di questo periodo storico:

“la migrazione, la crescita, l’occupazione, il cambiamento climatico e la govenance ue”

Oltre che la Brexit e il tema molto sentito di allargamento.

Come evidenzia il Premier le priorità sono molteplici, ma insieme si può dare un grande contributo per il rilancio dell’Europa.

Migranti e acciaio

Uno dei discorsi affrontati è l’afflusso dei migranti e la ridistribuzione, ora che i dati sembrano essere in crescita:

“italia e germania devono continuare a lavorare insieme – è importante per questo un continuo confronto”

La Cancelliera ha evidenziato di non voler combattere le cause dei movimenti migratori, ma dare prospettive e futuro ai giovani africani con un immediato cessate il fuoco in Libia.

Per questo motivo è importante lavorare su un risultato comune e certo:

“comune e prioritario obiettivo è stabilizzare la libia”

Occhi puntati anche sull’acciaio, un settore che necessita – secondo il Premier e la Cancelliera – di una cooperazione costante proprio per comprendere e ottenere soluzioni avanzate per la crescita di questo settore. Non è mancata una parentesi sulla questione ArcelorMittal, con un faccia a faccia interessante e scambi di opinione per la quale Conte ha preso nota.