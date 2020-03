Angela Merkel, in quarantena volontaria per il coronavirus: contatto con positivo

Angela Merkel decide di mettersi in quarantena dopo aver avuto contatti con un medico risultato positivo al test per il coronavirus.

La scelta di Angela Merkel è stata diffusa da un suo portavoce.

Il tampone dopo l’incontro con la cancelliera

Angela Merkel è in quarantena. A diffondere la notizia è stato un suo portavoce. La cancelliera avrebbe incontrato un medico risultato poi positivo al test per accertare il coronavirus. I due si erano incontrati venerdì. Il medico si è sottoposto al tampone dopo l’incontro. Il motivo del contatto è stata la somministrazione, da parte del medico, di un vaccino anti pneumococco alla Merkel.

Nonostante questo, la cancelliera, tramite il suo portavoce, ha annunciato che non si fermerà ma continuerà il suo lavoro da remoto. Prossimamente, anche lei si sottoporrà al tampone.

La rapida ascesa del virus in Germania

Anche la Germania presenta una rapida ascesa dei contagi ma, nonostante questo, non ha ancora scelto il lock down su modello italiano. Durante una conferenza stampa, è stata la stessa cancelliera a dettare le regole che i cittadini dovrebbero osservare durante i prossimi giorni: ridurre i contatti sociali per almeno due settimane, recarsi nei luoghi pubblici da soli o accompagnati da un convivente a debita distanza.

Più che di stare a casa, la Germania esorta al divieto di contatto (Kontaktverbot). La distanza di sicurezza è stata stabilita tra il metro e mezzo e i due metri. Permesse le attività all’aria aperta. Chiusi ristoranti, parrucchieri, vietate le feste in casa.

La cancelliera ha esortato tutti gli stati a trovare una linea di condotta comune da adottare per fronteggiare l’emergenza coronavirus.