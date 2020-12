Angela Merkel, voce rotta dal pianto: “Non sarà l’ultimo Natale con i nonni, non lo permetteremo”

È stato definito uno dei discorsi più emotivi e toccanti di Angela Merkel che ha voluto sottolineare alcune cose in vista del Natale.

Toccante e quasi commovente, Angela Merkel ha fatto stare tutti a bocca aperta con il suo discorso che riguarda il Natale e la pandemia.

Il discorso della cancelliera tedesca

La cancelliera tedesca ha fatto un discorso toccante al Bunderstag, come evidenzia il quotidiano Bild, che lo ha definito uno dei più emotivi di sempre.

Voce rotta dal pianto che non è mai uscito dai suoi occhi, pensando alle vittime di Covid e ai numeri che sono in costante salita. Lei ha fatto appello a più responsabilità e rigore, cercando di iniziare un nuovo anno con la consapevolezza di questo mostro cercando questa volta di combatterlo.

La cancelliera ha spiegato che si deve trovare una strada ed è disposta anche ad andare contro tutto e rendere le misure di restrizione ancora più severe, con un lockdown prima e dopo Natale imperativo per tutti i cittadini:

“e mi fa davvero male al cuore, se il prezzo da pagare è di 590 morti al giorno allora non è accettabile”

Questo è l’ultimo bollettino che è stato reso noto da parte del Robert Koch Institute con un record di decessi allarmante:

“fino alle feste di natale ci sono ancora 14 giorni e i contagi stanno aumentando”

La cancelliera chiede per un attimo di vedere al futuro e poi voltarsi indietro, sapendo che forse un evento epocale del genere non ha portato ad una soluzione rapida come in tanti avrebbero sperato:

“Se questo fosse l’ultimo natale passato con i nostri nonni, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa e non lo permetteremo”

Usa la linea più dura e diretta per entrare nel cuore dei cittadini e cercare di far capire quanto sia importante, adesso, fare un passo indietro per salvarsi domani.