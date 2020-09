Ricordate la Signora in giallo? A 94 anni Angela Lansbury ha un aspetto incredibile

Ricordate la Signora in giallo? A 94 anni Angela Lansbury ha un...

Vi ricordate de La signora in giallo? Oggi è molto cambiata nello scatto pubblicato sui social che risale proprio a questo mese

Scopriamo com’è diventata Angela Lansbury de La signora in giallo, alla veneranda età di 95 anni!

Il successo di Angela Lansbury

Tutti vi ricorderete sicuramente di Angela Lansbury, una delle attrici più amate di tutti i tempi. Negli anni ’70 si è fatta conoscere con il personaggio dell’aspirante strega Eglantine Price, nel film Pomi d’ottone e manici di scopa.

Il personaggio che l’ha consacrata, però, è sicuramente quello di Jessica Fletcher della serie La signora in giallo. Classe 1925, il 16 ottobre prossimo festeggerà i suoi 95 anni.

I fan sono abituati a vedere le puntate vecchie della serie tv e sono convinti che l’attrice sia sempre la stessa. In realtà, la donna è molto cambiata, da come appare in una foto che sarebbe stata scattata proprio questo mese.

Angela Lansbury oggi, la trasformazione

L’attrice è apparsa in uno scatto pubblicato dal profilo Twitter Dame Angela Lansbury News. La foto, secondo quanto riportato, sarebbe stata scattata proprio questo mese a Malibu.

Dame Angela Lansbury in Malibu. August, 2020. pic.twitter.com/ezQxoTIyZc — Dame Angela Lansbury News (@_AngelaLansbury) August 30, 2020

La donna appare sorridente come sempre, mentre è seduta a un tavolo, indossa grandi occhiali scuri e la mascherina spostata, posizionata sotto il mento per consentirle di mangiare.

La foto è stata accolta da una valanga di commenti ricchi di entusiasmo.

Tra i commenti si legge:

“Amo Angela Lansbury e ha ancora un aspetto incredibile, potrei stare a guardare i vecchi episodi de La signora in giallo per ore.”

e poi ancora

“Sono proprio felice che stia bene e che sia al sicuro in questi strani tempi, le faccio i miei migliori auguri.”

Nonostante la serie tv si sia conclusa da tempo, i fan dell’attrice la ricordano con grande affetto!