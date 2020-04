Angela Di Iorio spara a zero su Uomini e Donne: “Una realtà costruita…sembra tutto pilotato”

Dall’alto del suo pulpito, la 71enne napoletana Angela Di Iorio ha parlato della propria esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. Si è soffermata su alcuni dettagli sfuggiti all’occhio vigile del pubblico e lo ha fatto sparando a zero sulla genuinità dello show e sulla trasparenza dei montaggi televisivi.

Il percorso televisivo di Angela Di Iorio è stato particolarmente ripido e burrascoso. L’esigente dama partenopea è stata frequentemente redarguita dagli leggendari opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, rea di essere alla ricerca di un partner facoltoso, in grado di donarle una vita più che agiata.

Una pesante insinuazione contro la quale ha dovuto lottare sin dall’inizio della sua avventura negli studi di Cinecittà e che, in seguito, l’ha indotta ad andar via dal celebre people show di Canale 5. Ma ecco che adesso, Angela Di Iorio ha deciso di rilasciare un’intervista-fiume al noto sito di news “Meteoweek”.

Si è espressa in questi termini l’ex dama di Uomini e Donne. Un antifona, la sua, che ha inevitabilmente gettato ombre sull’attendibilità dello show:

“In studio accadono molte cose che poi non vengono mandate in onda. Loro tagliano, montano, fanno spezzoni a loro piacimento, oltre a fare intervenire sempre le stesse persone. È come se fosse tutto pilotato. Molti uomini che hanno scritto in trasmissione con l’intento di venirmi a corteggiare non sono mai stati interpellati. Come mai? Avevano forse paura che io potessi andare via prima del previsto? Io facevo ascolti”