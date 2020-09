Angela da Mondello “Ho problemi con la giustizia”: diretta bloccata

La signora famosa per aver pronunciato la frase “Non ce n’è coviddi” si racconta a Live – Non è la D’Urso e rivela alcuni segreti

Angela da Mondello, ospite nel programma di Barbara D’Urso, si confessa e parla anche dei suoi problemi con la giustizia!

Angela da Mondello a Live – Non è la D’Urso: “A Palermo non c’è Covid.”

Nell’arco della prima puntata di Live – Non è la D’Urso, Barbara ha invitato numerosi ospiti che come sempre le hanno consentito di fare record di ascolti.

Tra questi, Angela Chianello da Mondello, la donna che è diventata un fenomeno sui social per quel tormentone “Non ce n’è Coviddi”.

Angela ha avuto modo di chiarirsi ulteriormente con Barbara D’Urso e con il pubblico a casa, specificando di non aver mai voluto sostenere che il Covid non esiste, ma semplicemente che a Palermo non ha colpito come in altre parti d’Italia.

“Ti dico grazie per avermi dato l’opportunità di far capire alla gente che io non ho detto che non credo al Covid.”

Angela Chianello e i problemi con la giustizia: “Sto scontando la mia pena.”

In realtà, Angela Chianello non è stata ospite negli studi di Barbara, ma si è messa in collegamento con lei per un motivo che ha voluto chiarire.

“Ho un problema con la giustizia, sto scontando la mia pena ma Barbara, appena sarà possibile, verrò da te e racconterò tutto.”

La signora Chianello ha chiesto a Barbara, inoltre, di chiarire di fronte a tutti il fatto che lei non abbia percepito alcun compenso tutte le volte che è stata invitata a Mediaset.

Molto presto, quindi, il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere Angela negli studi di Barbara D’Urso per parlare anche dei suoi problemi con la giustizia.