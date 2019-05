Uomini Donne, la scelta di Andrea e la risposta: il tronista si è beccato un bel…

Uomini e Donne, la scelta di Andrea Zelletta: Ecco chi ha conquistato il cuore del tronista pugliese

Per la prima volta nella storia di Uomini e Donne la scelta di Angela, Andrea e Giulia sono trasmessa in diretta. Oggi tocca al tronista pugliese, ecco chi tra le corteggiatrici ha conquistato il suo cuore.

Il percorso di Andrea Zelletta a Uomini e Donne

Oggi è andata in onda la seconda scelta: quella del tronista pugliese Andrea Zelletta. Nato a Taranto nel 1994, nella vita è un modello e testimonial di diversi brand famosi. Nel video di presentazione Andrea ha dichiarato di voler a suo fianco una donna ambiziosa e determinata e di volere vivere una storia d’amore forte. Il giovane modello pugliese ha conquistato il pubblico non solo per il suo fascino ma anche per il suo carattere: un ragazzo forte, determinato e un sognatore.

Da quando ha avuto inizio il suo percorso, il tronista è stato immediatamente catturato dalla bellezza di Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Ivan Gonzales. Per lui si sono presentate molte ragazze ma solo in poche sono riuscite a trasmettergli emozioni: Natalia e Klaudia.

La scelta del tronista pugliese

Ai tronisti è stata data la possibilità di trascorrere alcuni giorni in villa insieme ai rispettivi corteggiatori e corteggiatrici.Oggi tocca al tronista pugliese : chi tra Natalia, Muriel e Klaudia ha conquistato Andrea? La pagina ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, stato pubblicato un video che mostra che il giovane che informa Natalia e Klaudia del ritorno di Muriel. Pare che non l’abbiano presa bene.

Dopo l’ingresso in studio il modello tarantino, sono trasmessi i filmati relativi ai giorni trascorsi in villa. Al centro dello studio due sedie rosse, Andrea chiama Klaudia per spiegare i motivi per cui non è la sua scelta.

Andrea ha scelto Natalia e lei gli ha detto sì.