Andrea Zelletta, ritiro momentaneo dalla casa del Grande Fratello Vip

Un’altra uscita forzata si è abbattuta sulla casa del GF Vip 5. Andrea Zelletta si è ritirato temporaneamente per motivi non specificati. Al momento non sono stati resi noti aggiornamenti dalla produzione.

Clima di tensione al Grande Fratello Vip 5. Andrea Zelletta è stato convocato privatamente dalla produzione del programma e ha abbandonato il reality show per poter risolvere delle questioni strettamente personali.

Non bastavano gli ascolti non proprio rosei del GF Vip di Alfonso Signorini. Adesso a rendere ancora più complessa la quinta edizione del reality show ci ha pensato il ritiro di uno dei protagonisti.

GF Vip 5, Andrea Zelletta abbandona la casa di Cinecittà

Andrea Zelletta è stato costretto a separarsi dai suoi coinquilini. La sua uscita di scena è avvenuta senza preavviso, come un fulmine a ciel sereno. Come riportato dalle pagine social della trasmissione, il ventiseienne pugliese ha ottenuto un permesso in via del tutto eccezionale.

Per il momento non sono state ancora rese note le cause del suo ritiro e la produzione del Grande Fratello Vip non ha ancora fornito ulteriori aggiornamenti. Ma cosa è accaduto esattamente? Cosa si cela dietro la misteriosa assenza di Andrea Zelletta?

GF Vip 5, i telespettatori avanzano le prime ipotesi

Nonostante gli ultimi dissapori e attriti avvenuti all’interno del gruppo, tutti i concorrenti si sono allarmati per l’uscita improvvisa dell’ex tronista. Hanno discusso su quanto accaduto, interrogandosi sulle possibili cause.

Da qui il tam tam sui social con le ipotesi più disparate, talora fantasiose. Buona parte degli internauti e dei telespettatori si è infatti arrovellato in cerca di risposte plausibili.

Sui canali social del Grande Fratello Vip il quesito sorge spontaneo: riuscirà Andrea a riconciliarsi con gli altri “vipponi”? Che sia un addio o un arrivederci, il pubblico esige delle risposte.