Andrea Zelletta, la prima notte con Natalia: ‘Le mutande son durate poco’

Dettagli intimi bollenti quelli rivelati dalla fidanzata dell’ex gieffino Andrea Zelletta. Ecco cosa è emerso sulla loro prima notte insieme.

Natalia c’ha preso gusto a rivelare alcuni particolari intimi della relazione con Andrea Zelletta. La passione tra i due è stata sempre più forte quasi incontenibile dopo la scelta. Il retroscena rivelato è davvero piccante.

L’ex tronista pugliese, che ai microfoni di Rtl 102.5 ha raccontato che all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, gli ormoni erano impazziti per via dell’astinenza. Ad un certo punto ha dovuto fare dell’autoerotismo. Ma è stata Natalia a fornire particolari molto più bollenti.

Andrea Zelletta e la prima notte con Natalia

Nell’ultima puntata de Il Punto Z, ha fatto nuove rivelazioni sul versante passione, confidandosi con Tommaso Zorzi. L’opinionista dell’Isola dei Famosi, sulla passione nel rapporto non hanno mai fatto mistero.

Subito dopo la scelta negli studi i due si sono abbandonati al piacere. La Paragoni ha confessato:

“La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta”

Ha poi aggiunto:

“Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevamo fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno citofonato eravamo quasi pronti. Poi è successo appena abbiamo fatto il servizio fotografico, l’abbiamo fatto subito”.

Per l’occasione, l’ex corteggiatrice ha indossato un completino rosso bellissimo, tutto in pizzo, mentre Andrea non c’aveva pensato quanto bastava:

“Ti sei presentato male dai”

Gli ha rimproverato ridendo:

“Aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato a me. Ok che sono durate poco…”, ha chiosato

Zorzi ha punzecchiato i due e ha chiesto all’ex coinquilino a chi avrebbe rivolto le sue attenzioni nella casa se non fosse stato già impegnato. Lui ha ironizzato:

“Posso dirti con chi non sarei stato”

Un nome però è saltato fuori: Elisabetta Gregoraci l’ex moglie di Flavio Briatore, che si è avvicinata però a Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha però trovato l’amore in Giulia Salemi..