Uomini e donne, grave lutto per l’ex tronista: il triste addio sui social ‘Proteggimi da lì su’

Uomini e donne, grave lutto per l’ex tronista Andrea Zelletta: il triste addio sui social ‘Proteggimi da lì su’, ecco le sue parole

Grave lutto per Andrea Zelletta: il triste messaggio sui social.

La vita dell’ex tronista dopo Uomini e Donne

Il pubblico della trasmissione di Uomini e Donne sicuramente conosce l’ex tronista pugliese: Andrea Zelletta. Il giovane modello ha intrapreso la sua avventura televisiva nel dating show di Maria De Filippi lo scorso febbraio e dopo un percorso tormentato ha deciso di seguire il suo cuore. A maggio, Andrea ha scelto Natalia Paragoni e da allora la loro storia d’amore procede a gonfie vele lontano dai riflettori, così come dimostrano i numerosi scatti condivisi sui social. I due sembrano essere una coppia super affiatata e condividono ogni momento insieme.

In occasione della scelta, l’ex tronista ha precisato che in studio mancava sua nonna in quanto non stava attraversando un momento facile. Oggi, è un giorno particolarmente difficile per l’ex volto del programma: il messaggio di addio che ha commosso il popolo del web, ecco cosa ha scritto sui social.

Andrea Zelletta: addio sui social alla nonna

Poche ore fa, Andrea Zelletta ha annunciato, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, di aver perso la nonna. In una delle storie, l’ex tronista pugliese ha voluto dedicare un ultimo messaggio ad una delle persone più importanti della sua vita. Il fidanzato di Natalia ha scritto queste tristi parole per la sua cara nonna:

“Ciao nonnina Proteggimi da lì su”

alla fine del post un paio di ali rosa e uno smile triste che evidenziano il difficile momento che l’ex volto di Canale 5 sta vivendo. Queste parole hanno inevitabilmente commosso il web. Numerosi i messaggi di cordoglio dei fan del giovane che si leggono nei commenti.

