Andrea Zamperoni, il mistero dell’autopsia: domani la salma arriva in Italia

Ci sono ancora molti misteri legati all’omicidio di Andrea Zamperoni, lo chef lodigiano morto a New York. Domani la salma in Italia ma resta il punto interrogativo sull’autopsia

Andrea Zamperoni, lo chef deceduto a New York ucciso per una dose di Fenatyl data da una prostituta per derubarlo. Ora resta il mistero dell’autopsia.

Il ritorno della salma dello chef in Italia

Dopo il nulla osta degli Stati Uniti, la salma dello chef lodigiano può essere rimandata in Italia così che i genitori possano dargli l’ultimo saluto.

Una morte che non ha lasciato indifferenti e per la quale gli inquirenti americani hanno arrestato la prostituta di 41 anni Angela Barini. Proprio lei gli avrebbe somministrato della ecstasy liquida con all’interno il potente oppiode per derubarlo dei suoi effetti personali.

Si cercano i complici della donna, che avevano pensato di fare a pezzi i corpo per dissolverlo nel nulla: cambiando idea all’ultimo momento, avvolgerlo all’interno di un tappeto e buttarlo dentro un cassonetto della spazzatura.

All’interno della camera del motel, dove è accauduto tutto quanto, sono stati trovati tutti gli strumenti – candeggina e una valigia vuota che confermano l’intenzione del complici.

Una situazione inquietante la quale gli investigatori cercano di fare ancora luce su alcuni aspetti misteriosi.

Il fratello gemello Stefano ha seguito tutti i dettagli a New York, per poi aver raggiunto i genitori in Italia ed essere tornato a Londra per lavoro.

Nella giornata di domani è attesa la salma del povero ragazzo con arrivo alle 10.40 all’aeroporto di Malpensa per celebrare i funerali la prossima settimana.

Il mistero dell’autopsia su Zamperoni

Resta ancora un altro mistero ovvero i risultati dell’autopsia che non sono ancora stati comunicati.

Nei prossimi giorni gli inquirenti dovrebbero rilasciare una prima panoramica, sugli esami effettuati per confermare la causa della morte o dare dei dettagli ulteriori non ancora emersi.