Andrea Zamperoni, l’ira della madre tuona dall’Italia: “Non credo a nulla”. E’ caccia ai complici della prostituta

La morte di Andrea Zamperoni inizia ad aprire scenari particolari ma dall’Italia il dolore della madre è immenso, non credendo a tutta la situazione

Andrea Zamperoni, lo chef italiano di Cipriani, è stato trovato morto avvolto in una coperta. Ora l’arresto di una prostituta apre un filone complesso che nutre molti dubbi ai suoi familiari.

La confessione della prostituta di New York

Angelina Barini è la donna di 41 anni arrestata dalla Polizia per la morte dello Chef Italiano e per altri due decessi, avvenuti con la stessa modalità.

Secondo la ricorstruzione dei media americani, il ragazzo avrebbe assunto una dose letale di Fentanyl – un analgesico oppiode sintetico già responsabile di alcuni decessi.

Secondo la ricostruzione la Barini ha incontrato lo Chef per un incontro intimo a pagamento, per poi consegnargli questa tipologia di droga. Una volta svenuto – come si evince anche sul Messaggero – il suo protettore gli avrebbe impedito di chiamare la Polizia.

La donna ha anche sottolineato che l’ipotesi era quella di tagliare il corpo del giovane senza vita a pezzi, per poi invece optare di metterlo avvolto in una coperta e buttarlo nel bidone della spazzatura – dove è stato ritrovato in forte stato di decomposizione.

All’interno della stanza dove è avvenuto il fatto, sono state trovate bottiglie di candeggina, sega elettrica e una valigia vuota: scenario che sembra confermare la terribile testimonianza della Barini.

La donna ora resta in carcere senza possibilità di cauzione, con accusa di spaccio e cospirazione per la distribuzione.

L’ira e il dolore della mamma dello Chef

Mentre il corpo del giovane potrebbe rientrare in Italia domani, la mamma del giovane Chef – Oriella Ave Dosi, reagisce duramente:

“non ci credo. non sono cose vere e a me non interessano”

Evidenziando che per i media i genitori sarebbero dovuti essere a New York, mentre loro sono in Italia. Un amico sottolinea: