Andrea Zamperoni, emergono i terribili dettagli dietro la strana morte dello chef di Cipriani

Lo chef Andrea Zamperoni dopo la scomparsa è stato trovato morto e ora emergono i terribili dettagli dietro questo misterioso caso a New York

Andrea Zamperoni scompare nel nulla e viene trovato senza vita. Ma i dettagli dietro questa strana vicenda sono terribili e non convincono gli inquirenti.

La scomparsa dello Chef di Cipriani a New York

Il ragazzo italiano era diventato capo Chef per il gruppo Cipriani in una delle sedi rinomate di New York. Professionale, attento e sempre a disposizione saluta i suoi colleghi la sera del venerdì per poi non presentarsi più a lavoro il lunedì successivo.

E’ stato visto l’ultima volta uscire da casa sua nel Queens e salire in macchina, verso una destinazione a nessuno nota. L’allarme scatta non solo dai colleghi che non lo vedono tornare a lavoro ma anche dalla madre abituata a ricevere una telefonata del figlio ogni giorno.

Sul posto è arrivato il fratello gemello, anche lui dipendente della medesima azienda ma a Londra.

La terribile morte dello Chef italiano

Dopo le serrate ricerche della Polizia newyorkese, lo Chef è stato trovato morto all’interno di un Ostello sito sempre nel Queens come da comunicato della società Cipriani:

“abbiamo purtroppo appreso che andrea è morto – un membro rispettato e amato da tutto il team”

Secondo le primissime indiscrezioni della Polizia, il corpo era avvolto in una coperta e la stessa è stata avvisata da un informatore – che evidenziava dove fosse il corpo del giovane.

Una volta arrivati all’Ostello si sono imbattuti in una donna nuda e urlante:

“è lì…correte”

Il riconoscimento è stato effettuato dal fratello gemello. I testimoni dell’Ostello parlano di una violenta lite al primo piano, in quel luogo noto per droga e prostituzione – come definito dalla Cbs -.

Ora la Polizia deve scavare a fondo su quello che sia accaduto al giovane e perché fosse in quel posto, disponendo l’autopsia per comprendere le cause della morte.