Andrea Zamperoni, svolta nel caso dello chef morto a New York: fermata una donna

Svolta nel caso di Andrea Zamperoni, lo chef trovato morto a New York con il fermo di una donna da parte della Polizia. Che cosa è successo?

Lo chef Andrea Zamperoni è stato trovato morto in un Ostello in una situazione molto strana, soprattutto per un ragazzo come lui. C’è una svolta nel caso?

La morte dello chef di Cipriani Dolci

Un ragazzo serio, professionale e dedito al lavoro che saluta i suoi colleghi del Cipriani Dolci a New York venerdì sera e poi sparisce nel nulla. Viene visto uscire da casa sua nel Queens a notte fonda, prendere l’auto e dirigersi verso un posto sconosciuto.

La madre si allarma dall’Italia non sententendolo come di consueto al telefono e i colleghi confermano la sua preoccupazione, quando il lunedì non si presenta a lavoro. Dettaglio importante perché lo Chef non avrebbe mai saltato una giornata di lavoro se non per qualcosa di grave e comunque avrebbe avvertito prontamente.

Scattano le ricerche e la Polizia comincia a chiedersi cosa gli sia accaduto, aiutati dal fratello gemello volato da Londra – anche lui dipendente della Cipriani Dolci.

Giovedì sera la Polizia riceve una telefonata anonima che indica dove trovare il corpo senza vita del ragazzo. Una zona del Queens definitita dalla Cbs “di drogati e prostitute” e il suo corpo avvolto in una coperta all’interno di un Ostello: gli inquirenti vengono accolti da una donna mezza nuda che urla e indica il luogo dove è stato messo lo Chef.

Il fermo di una donna a New York

Ci sono numerosi interrogativi in merito a questa misteriosa morte e per ora non si esclude alcuna pista. Cbs News ha mostrato le immagini dei militari portare via una donna, in manette proprio per questo decesso.

Non è ancora chiaro se sia sospettata o meno, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro e confermano il fascicolo aperto.