Andrea Vitali, chi è il celebre scrittore in prima linea per il coronavirus: “Torno a fare il medico”

Andrea Vitali, chi è il celebre scrittore in prima linea per il...

Andrea Vitali è conosciuto per essere un celebre scrittore ma oggi, con l’emergenza coronavirus, torna al suo mestiere di medico: “Voglio dare una mano”

Andrea Vitali è lo scrittore che ha messo da parte per un attimo questa professione per tornare a quella di sempre: il medico.

Chi è Andrea Vitali?

Nasce e cresce a Bellano sul Lago di Como il 5 febbraio dle 1956. Quando ha diciasette anni arriva uno dei lutti più terribili della sua vita, perdendo la madre. Una morte che lo porta ad aiutare il papà nella cura e crescita delle tre sorelle.

Dopo la scuola superiore, nonostante la sua grande passione fosse il giornalismo, cambia strada laureandosi in Medicina all’Università di Milano. Si sposa e ha un figlio – Domenico, continuando la sua professione di medico sino a quando poi decide di dedicarsi alla sua passione più grande.

Una passione che gli porta un grande successo con la pubblicazioni di romanzi brevi, fino al grande successo del suo romanzo Una finestra vistalago del 2003. Premi e riconoscimenti per una penna che di certo non passa inosservata.

Lo scrittore torna a fare il medico dopo l’emergenza coronavirus

In questi giorni lo scrittore ha deciso di tornare in prima linea per aiutare vista la grande emergenza da coronavirus, come racconta il Corriere della Sera:

“gli eroi sono altri: gli infermieri con i volti scavati e i segni della mascherina. i medici che vivono in trincea”

Evidenzia inoltre: