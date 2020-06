Andrea Sannino, chi è il cantante neomelodico di “Abbracciame”

Chi è Andrea Sannino, il cantante che ha acquisito grande notorietà durante il lockdown per la sua “Abbracciame”, brano usato nel corso dei flashmob dai balconi

Scopriamo insieme tutti i segreti di Andrea Sannino, dall’infanzia al successo nel mondo della musica, dal brano “Abbracciame” fino ad arrivare alla vita privata in compagnia della moglie e della figlia!

Chi è Andrea Sannino

Nasce a Napoli, il 5 luglio del 1985, sotto il segno del Cancro. Si appassiona alla musica sin da bambino e coltiva il sogno di diventare un cantante. Inizia a scrivere canzoni già a 9 anni, mentre a 15 si innamora del teatro.

Nel frattempo frequenta e si diploma all’istituto turistico-alberghiero, con specializzazione in cucina. Decide di fare il suo ingresso presso una compagnia amatoriale a Ercolano e per 5 anni si esibisce come attore e cantante in alcuni musical.

Nel 2006 arriva in televisione, in particolare nel programma di Rai 1 Il treno dei desideri: è lì che ha l’opportunità di duettare con Lucio Dalla. Due anni dopo è il vincitore dell’ottava edizione del Pomigliano musica festival. In quell’occasione, ottiene anche il premio come miglior interpretazione.

Il suo più grande successo nel mondo della musica arriva qualche anno dopo, nel 2015, con la canzone “Abbracciame”, divenuto una sorta di inno per la Napoli contemporanea.

Il prezzo, tra l’altro, ha acquisito grande notorietà mediatica nei giorni più intensi del lockdown da Coronavirus. La sua Abbracciame è stata utilizzata a Napoli (e in particolare a Portici) come brano per il primo flash mob spontaneo dai balconi.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni relative ad Andrea Sannino per via della sua estrema riservatezza.

Sannino è sposato con Marinella Marigliano, con la quale è convolato a nozze dopo ben 12 anni di fidanzamento: i due sono innamoratissimi e dalla loro storia è nata una bambina, la piccola Gioia.