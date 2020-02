Andrea Rizzoli, chi è il fratello di Paolo Ciavarro? Ex moglie e carriera

Chi è Andrea Rizzoli, l’imprenditore e dj, fratello del concorrente del Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro e figlio dell’attrice Eleonora Giorgi

Scopriamo tutti i segreti di Andrea Rizzoli, dalla sua famiglia conosciuta nel mondo dello spettacolo fino ad arrivare al matrimonio finito con l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, Alice Bellagamba.

Chi è Andrea Rizzoli

Riguardo la vita di Andrea Rizzoli si hanno davvero poche informazioni.

Il motivo è che non si tratta di un personaggio noto nel mondo dello spettacolo per le sue capacità attoriali o canore.

Ciò che sappiamo del Rizzoli è che è nato nel 1980 e che oggi sembrerebbe dedicarsi interamente sia alla professione di dj che a quella di imprenditore.

Non ha raccolto nessun’esperienza nel mondo della televisione italiana, ma è legato ad alcuni personaggi dello spettacolo per via parentale e per un matrimonio non andato a buon fine qualche anno fa.

Ex moglie, famiglia, curiosità

L’uomo è figlio di Eleonora Giorgi e di Angelo Rizzoli. La coppia si era sposata nel 1979 e si era separata nel 1980, dopo aver messo al mondo il primogenito.

Dopo la separazione, Eleonora si innamora di Massimo Ciavarro e lo sposa: dalla relazione nasce il secondogenito dell’attrice, Paolo Ciavarro, che è appunto fratello del Rizzoli.

L’uomo non possiede neppure dei profili social tramite i quali i fan possono rimanere aggiornati sulla sua vita personale.

Nonostante la riservatezza, nel 2014 l’uomo ha occupato le prime pagine dei giornali di gossip per il matrimonio con Alice Bellagamba, attrice ed ex ballerina di Amici, avvenuto nel borgo umbro di Montignano.

Dopo la luna di miele, lei lo ha lasciato perché resasi conto di non nutrire sentimenti d’amore nei suoi confronti. La notizia ha fatto molto clamore, perché sopraggiunta dopo poco tempo rispetto al fragore mediatico con cui erano state annunciate le nozze.