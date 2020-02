Andrea Montovoli in manette sbattuto in carcere: il gieffino racconta il terribile passato

Andrea Montovoli in manette sbattuto in carcere: il gieffino racconta il terribile...

L’attore Andrea Montovoli ha parlato al GFVip del suo drammatico passato, la toccante confessione in diretta su un segreto mai rivelato prima.

La confessione durissima di Andrea Montovoli in diretta ha lasciato tutti i concorrenti ed i telespettatori del GFVip senza parole. Ecco cosa ha svelato l’attore sul suo difficile passato che non aveva mai detto prima.

Al GFVip emergono le storie più toccanti dei concorrenti

Il Grande Fratello si sà è un reality in cui il gioco la fa da padrone ma spesso le dinamiche che nascono all’interno della casa e le storie che emergono sono del tutto vere e molto intime.

La “reclusione” e la convivenza forzate portano infatti ad esprimere idee e ricordi spesso sopiti e così a turno anche in questa edizione, i concorrenti del GFVip stanno manifestando tali dinamiche.

Come la toccante storia della dipendenza dall’alcool di Fernanda Lessa e del suo cammino per uscirne, o come la difficile esperienza di Antonella Elia con la maternità mancata.

Ora è la volta dell’attore Andrea Montovoli lasciarsi andare ad una confessione dura ma benefica per la sua evoluzione.

Ecco cosa è emerso in puntata.

Andrea Montovoli si confessa, tra carcere e rinascita

Già durante la settimana Andrea Montovoli aveva cercato di aprirsi nella casa del GFVip con l’amico Paolo Ciavarro, evidenziando l’esigenza che sentiva di liberarsi da un peso che si portava dietro da ben 17 anni.

Inizialmente l’attore non aveva rivelato molto dicendo solo che il periodo difficile risaliva a dopo la morte del padre quando:

“Facevo parecchie c…ate”

Nella puntata di lunedì 17 febbraio Alfonso Signorini ha mandato in onda tutti i confessionali integrali dell’attore così da spiegare a tutti ciò che il gieffino aveva rivelato.

L’attore ha rivelato che dopo l’improvvisa morte per aneurisma del padre, si era avvicinato a brutte compagnie che lo trascinarono in giri non puliti.

Andrea capì di aver toccato il fondo quando venne arrestato e passò sei mesi in carcere, dove ebbe modo di riflettere sulla sua vita e di entrare in contatto con l’arte della recitazione e del teatro che fu la sua salvezza.

“Ad un certo punto mi sono ritrovato con un fucile a pompa piantato dietro la testa a faccia a terra”

L’attore ha poi continuato il suo racconto:

“Mi sono visto la vita passare davanti, poi appena mi hanno messo le manette ho capito che ero salvo”

Il momento è stato molto toccante per tutti ma la confessione di Montovoli ha commosso e contribuito a farlo conoscere di più al pubblico ed ai suoi compagni di percorso.

L’attore aveva anticipato che se fosse riuscito a liberarsi di questo peso avrebbe abbandonato il reality perché il suo scopo l’aveva raggiunto.