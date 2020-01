Chi è Andrea Montovoli, l’attore italiano classe ’85 tra i nuovi concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip

Scopriamo tutti i segreti del bellissimo attore italiano, Andrea Montovoli, concorrente del Grande Fratello Vip 2020, già noto per aver partecipato ad altri reality show.

Chi è Andrea Montovoli

Nasce a Porretta Terme, il 12 marzo del 1985. Interessato al mondo della recitazione, inizia la sua carriera da attore in teatro, dopo di che, nel 2006, debutta al cinema con il film “Uno su due”.

Nel corso di 10 anni prende parte ad altre otto pellicole tra cui Albakiara – Il film, Il papà di Giovanna, Scusa ma ti voglio sposare e Infernet.

Oltre che al cinema, è impegnato anche in televisione in serie tv come RIS 5 Delitti imperfetti, L’ispettore Coliandro 2, Notte prima degli esami 82, Un matrimonio, Provaci ancora prof! e Sacrificio d’amore.

Montovoli raggiunge la notorietà tra il grande pubblico televisivo con la partecipazione a reality show come Ballando con le stelle nel 2009, L’isola dei famosi 10 nel 2015 e Pechino Express nel 2018.

Nel 2016 è nel cast di “Bella più di prima”, il docu-reality in onda su La5, dove riveste il ruolo di personal trainer, dopo aver conseguito dal C.O.N.I. la certificazione da istruttore funzionale.

A partire dal 7 gennaio 2020 farà parte della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, che vede come opinionisti Wanda Nara e il cantante Pupo (Enzo Ghinazzi).

Fidanzata e curiosità personali

All’attore italiano sono stati attribuiti numerosi flirt con Fanny Neguesha, Cecilia Rodriguez e Cristina Buccino, durante la sua partecipazione al reality show L’Isola di Famosi.

Nel 2016, il giovane si fidanza con Luna Graziano, dj ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A giugno del 2018 si fidanza con Francesca Brambilla, la bella show girl di Avanti un Altro.

Durante il programma scopriremo tutti i suoi segreti!