Ricordate il piccolo Andrea di Kiss me Licia? Oggi irriconoscibile a 38 anni

Ricordate il piccolo Andrea di Kiss me Licia? Oggi irriconoscibile a 38...

Il piccolo Andrea, fratello minore di Mirko nella serie “Love me Licia” era interpretato da Valerio Floriani. Vediamo com’è diventato

Scopriamo insieme com’è diventato oggi Valerio Floriani, l’attore ormai adulto che da piccolo interpretava Andrea, il fratello minore di Mirko di Love me Licia!

Chi era il piccolo Andrea di Kiss me Licia

Sarete in molti a ricordare con affetto la serie tv italiana “Love me Licia”, ispirata al cartone animato giapponese “Kiss me Licia”.

Il telefilm in questione vedeva protagonisti Cristina D’Avena nel ruolo di Licia e Pasquale Finicelli in quello di Mirko. La coppia di innamorati era accompagnata spesso da Valerio Floriani, il giovanissimo attore che interpretava Andrea, il fratello minore di Mirko.

In realtà fu Luca Lecchi il primo Andrea nella serie tv, poi sostituito dal Floriani, che lo interpretò fino alla fine.

Com’è diventato oggi Valerio Floriani

Dopo quasi 30 anni dalla serie tv che l’ha reso famoso, Valerio Floriani si è laureato in Economia e Organizzazione Aziendale all’Università Bocconi di Milano ed è diventato il manager di un’importante azienda di consulenza americana.

La sua carriera lo ha allontanato dal mondo dello spettacolo. Al termine delle serie “Love me Licia” è entrato nel cast di “Cristina” nel ruolo di Luca, il fratellino di Cristina.

Successivamente ha fatto altre esperienze teatrali, fino a quando ha scelto di lasciare il settore dello spettacolo. In un’intervista rilasciata al sito dimitri.tv, Valerio ha dichiarato di aver trascorso momenti di grande dolcezza sul set.

Da bambino si è trovato bene sia con Cristina D’Avena che con Pasquale Finicelli, che rivede ogni tanto con enorme affetto.

Oggi Valerio è un uomo molto diverso da come lo ricordavamo: è cresciuto ed è praticamente irriconoscibile. Effettivamente sono passati molti anni da quando interpretava il personaggio di Andrea e averlo perso di vista non ha aiutato!