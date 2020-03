La morte improvvisa per un incidente stradale, Andrea Iannone: l’addio commovente all’amico sui social

Un grave lutto ha colpito, Andrea Iannone nelle ultime ore. Il triste addio all’amico del campione di Moto Gp, sconvolto dalla sua improvvisa morte

Un grave lutto ha colpito in queste ultime ore il campione di Moto Gp Andrea Iannone. Il motociclista è stato sconvolto dalla prematura e improvvisa morte di un suo compagno di squadra a causa di un fatale incidente stradale.

La stories su Instagram commuove i fan sui social. Scopriamo di più.

Andrea Iannone, lutto per il campione di Moto Gp

E’ morto prematuramente all’età di 34 anni, in un fatale incidente stradale Stefano Bianco in via Torino a Leini. Secondo la ricostruzione, intorno alle 15 dell’ 11 Marzo, il motociclista in sella alla sua Honda CBR600 si è scontrato con un camion.

L’autocarro non avrebbe dato la precedenza alla moto che arrivava dal senso opposto. Inutile l’intervento dei soccorsi che non hanno potuto che constatarne il decesso.

Iannone ha pubblicato in sua memoria, un post sui social nel quale si dice sconvolto per la sua improvvisa morte.

Il post sui social commuove i fan

Andrea Iannone, con un post sui social ha voluto onorare la memoria del motociclista recentemente scomparso, il quale è stato compagno di squadra nel 2007 su Aprilia:

‘Ciao Stefano, poco fa ho ricevuto questa sconvolgente notizia. Abbiamo condiviso il box nell’anno 2007, siamo stati compagni di squadra e rivali’

poi ha aggiunto:

‘Di te ho sempre mantenuto il ricordo di un ragazzo puro e vero. Ti abbraccio forte, sono sconvolto. Rip.’

Ecco il post pubblicato poche ore fa: