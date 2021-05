Poche ore fa Cecilia Rodriguez è stata attaccata dal suo ex cognato: scopriamo le parole di Andrea Iannone.

Il noto pilota motociclistico ha replicato alle dichiarazioni della sorella di Belén Rodriguez: volano stracci tra i due.

Cecilia Rodriguez, cosa ha detto?

In queste ultime ore Andrea Iannone e Cecilia Rodriguez non se le sono mandate a dire.

Tutto è iniziato quando la modella argentina ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti nel programma di Tommaso Zorzi, Il punto Z.

La ragazza ha affermato che lei e Giulia Salemi si sono allontanate per un episodio molto spiacevole, ovvero che la modella persiana, mente era fidanzata con Jeremias Rodriguez, si sentiva con il pilota di Moto Gp.

Inoltre Cecilia ha voluto puntualizzare che la Salemi si spacciava per sua amica ma non si è rivelata tale, dato che si è fidanzata con il suo ex fidanzato, Francesco Monte.

Dopo tutti questi episodi, la sorella di Belén ha deciso di levare il “follow” su Instagram alla modella persiana.

La replica di Iannone

Dopo la bomba che ha sganciato la Rodriguez, Iannone ha rotto il silenzio e ha smentito ogni parola che Cecilia ha fatto sul suo conto.

Il noto pilota ha rivelato:

“Tutto ha un limite, anche la fantasia…”

Dopo qualche ora ha fatto un’altra storia, taggando proprio la sua ex cognata e ha scritto:

“Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè.”

Insomma sembra chiaro che non ci sia un buon clima tra lui e la sua ex cognata, i toni sono stati abbastanza accesi.

Ma ad aggiungersi a questa battaglia c’è anche Pierpaolo Pretelli, attuale fidanzato di Giulia che su Twitter ha tirato una velenosa frecciatina a Cecilia:

“Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di se”.

L’ex velino di Striscia la Notizia, ha difeso la sua ragazza dalle accuse che le sono state rivolte, proprio come un vero fidanzato farebbe.

Sicuramente non finirà qui la questione, al momento Cecilia non ha risposto alle repliche, lo farà lunedì a L’Isola dei Famosi? non ci resta che aspettare.