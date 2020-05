‘Getta guanti a terra e parcheggia sui posti per disabili’ Andrea Iannone nella bufera

‘Getta guanti a terra e parcheggia sui posti per disabili’ Andrea Iannone...

Andrea Iannone torna al centro della polemica mediatica per via di alcuni gesti sconsiderati e incivili compiuti durante la fase 2 dell’emergenza sanitaria da Coronavirus

Il pilota Andrea Iannone torna al centro delle polemiche per via di alcuni comportamenti incivili assunti in questi giorni, segnati dall’emergenza sanitaria Coronavirus.

Dopo la conclusione della storia d’amore con l’influencer Giulia De Lellis, tornata da poco tra le braccia del suo ex, il dj Andrea Damante, Iannone è tornato in Italia, dov’è stato immortalato dai paparazzi mentre si trovava in giro a Milano.

L’inciviltà di Andrea Iannone: il web contro

Non si era mai manifestato prima d’ora questo controverso lato del pilota Andrea Iannone, che ora torna al centro della polemica, dopo quella scoppiata lo scorso 17 dicembre 2019, quando era risultato positivo a un controllo antidoping.

Il brutto episodio, che lo ha visto protagonista negli scorsi giorni, è un vero e proprio atto di inciviltà! Con la fine del lockdown e l’inizio della fase 2, Iannone ha deciso di rientrare a Milano per effettuare alcune commissioni, lasciando in via del tutto provvisoria la sua villa panoramica di Lugano.

Il suo rientro in Lombardia, però, lo ha fatto finire al centro della bufera mediatica. A Milano, è stato seguito dai fotografi, mentre si recava a fare acquisti in un mini market in città: è proprio lì che sarebbe stato mentre si disfaceva di un paio di guanti monouso, indispensabili per proteggersi dal Covid-19, gettandoli a terra.

La beffa agli invalidi

E non è tutto! Quello stesso giorno, infatti, stando a quanto riportato da vari giornali, Iannone avrebbe compiuto un secondo atto incivile, che ha lasciato tutti senza parole. Poco prima di scendere dall’auto e di indossare la mascherina e i guanti, che avrebbe in seguito gettato irresponsabilmente a terra, ha infatti parcheggiato il suo suv in una zona riservata agli invalidi.

Un gesto che non è piaciuto a molti e che è stato aspramente criticato sul web.