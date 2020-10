Chi sono Andrea Ghiselli e Nicole Soria di Matrimonio a prima vista

Scopriamo insieme tutti i segreti di una delle coppie più seguite del programma tv Matrimonio a prima vista.

Vediamo tutti i segreti di Andrea Nicole di Matrimonio a prima vista!

Chi sono Andrea Ghiselli e Nicole Soria

Andrea Ghiselli ha 28 anni ed è originario di Pesaro. Nella vita fa il ristoratore e gestisce un locale assieme alla sua famiglia. Tra le sue passioni, compare il tiro al piattello.

Nel corso dei casting, ha raccontato di voler trovare una donna solare, generosa e carina esteticamente, che possa amare.

Nicole Soria ha 29 anni ed è originaria di Milano. Nella vita è una contabile e si occupa di bilanci. Nutre una profonda passione per la moda e per la danza.

Ai casting ha raccontato di avere, tra gli obiettivi, il miglioramento della sua carriera, la creazione di una famiglia e la felicità.

Il percorso a Matrimonio a prima vista

All’interno del programma, gli esperti hanno ritenuto che i due avessero ottimo feeling e un’affinità del 79%. Tra i due ci sarebbe il giusto bilanciamento, visto che il carattere un po’ egocentrico di Nicole verrebbe mediato da quello generoso di Andrea.

Dopo aver scoperto di far parte dell’esperimento sociale, è avvenuto il matrimonio al buio tra i due, che si sono incontrati, per la prima volta, in quell’occasione.

Nicole prima del fatidico “sì” ha subito un vero e proprio crollo emotivo, ma poi si è detta felice di Andrea. Quest’ultimo ha rivelato di non aver avuto attrazione fisica nei confronti di Nicole, ma di averne apprezzato il carattere.

I due si sono baciati, dopo di che hanno scherzato. Si sono scontrati anche per via del voto troppo basso dato da Andrea all’estetica di Nicole. Una delle caratteristiche del ristoratore di Pesaro è infatti la sincerità: rivela alla consorte tutto quello che gli passa per la testa!

Nicole sostiene che, durante il percorso, Andrea sia sempre più distaccato… come si evolverà la situazione tra i due?

In aggiornamento