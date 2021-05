E’ finita definitivamente tra Arisa e Andrea Di Carlo. Il manager si è sfogato duramente sui social, la frecciatina contro la Prof di Amici gela i fan.

Il celebre Manager e autore televisivo, si lasciato andare poche ore fa ad un lungo e durissimo sfogo sui social, confermando i rumors sulla rottura con la cantante Arisa.

Una crisi partita, secondo le informazioni note al pubblico, a seguito della partecipazione dell’artista genovese al Festival di Sanremo e della sua intervista nello studio di Mara Venier a Domenica In, che condussero la coppia alla prima rottura e all’annullamento delle nozze.

Una crisi che sembrava essere stata superata a seguito dell’apparizione nelle ultime settimane della coppia felicissima sui social, ma come spesso accade non è tutto oro quello che luccica.

Arisa, è finita con Andrea Di Carlo

A dare la conferma dei rumors come accennato è stato il noto autore televisivo attraverso il suo profilo Instagram, ove ha voluto riferirsi parlando della fine della sua storia d’amore con la cantante genovese, metaforicamente, al celebre best seller di Paolo Giordano, ‘La solitudine dei numeri primi’, ovvero quei numeri divisibili solo per se stessi e per uno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)



E con il cuore spezzato, Andrea Di Carlo ha rivelato che gli è capitato, perchè ‘l’amore capita e basta’, di essersi innamorato ‘di un numero primo’:

‘io però sono divisibile , ho relazioni con gli altri e detesto il nulla quindi per me e’ impossibile stare con un numero primo’

e ancora:

‘Ma in fondo per una star e’ facile sentirsi un numero primo , ed io non posso biasimare nessuno ne giudicare’

ha detto l’ex compagno di Arisa.

La frecciatina alla coach di Amici 20

Nel proseguire il suo lungo sfogo, non è mancata la frecciatina verso l’amata artista, sottolineando indirettamente i motivi per i quali ha deciso di mettere un punto di fine alla loro storia:

‘Spero di trovare prima o poi un vero numero primo che abbia la forza e l’audacia , di mettere la relazione al primo posto’

e ancora:

‘che sia in grado di comprendere ed accogliere le mie debolezze ma anche di saper dire dei no quando serve, perché i NO aiutano a crescere’

ha continuato Andrea Di Carlo, che ha concluso dicendo per sempre addio alla Prof di Amici, la quale dovrà provare ad essere nuovamente felice, ma senza di lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Di Carlo (@andreadicarlo)

Ci sarà una replica da parte dell’artista genovese alle parole del suo, ormai, ex compagno? Staremo a vedere.