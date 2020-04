Altro capriccetto di Andrea Denver: il colpo di grazia alla fidanzata

Al Grande Fratello Vip 4 il modello veronese Andrea Denver, all’anagrafe Andrea Salerno, si è distinto per una lunga serie di atteggiamenti balzani nei confronti di Adriana Volpe. Comportamenti compromettenti che hanno indubbiamente messo la sua fidanzata in una posizione a dir poco scomoda.

Sebbene fosse impegnato in una relazione sentimentale con la 23enne statunitense Anna Wolf, i telespettatori del Grande Fratello Vip 4 hanno gradito il feeling nato tra Andrea Denver e la sua coinquilina Adriana Volpe. Un intenso legame che è ancora al centro dei siti di gossip, nonostante siano trascorse svariate settimane dalla fine del reality show di Canale 5.

Ma che opinione si sarà fatta tale misteriosa Anna Wolf? A confessarlo ci ha pensato il 28enne veronese, durante un collegamento Instagram con il salotto virtuale organizzato dall’ex gieffina Giulia Salemi:

“Lei l’ha vissuta bene, era informatissima e riusciva a farsi tradurre tutto, poi si sentiva costantemente con i miei genitori. Non si è assolutamente infastidita per nessuna situazione in casa, poi non credo di essermi comportato male nei suoi confronti”