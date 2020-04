Unico grande assente dell’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ è stato Andrea Denver. Il finalista del reality show ‘GF Vip 4’ svela perché ha declinato l’invito di Barbara D’Urso.

La reunion completa del cast del Grande Fratello Vip 4 non riesce a concretizzarsi, neppure nelle trasmissioni Mediaset più rilevanti. L’ultimo show in ordine di tempo che poteva far tornare insieme, almeno per un paio d’ore, i concorrenti del celebre reality show è stato Live – Non è la D’Urso, al quale però Andrea Denver non ha preso parte.

Andrea Denver, unico assente a ‘Live – Non è la D’Urso’

Dissapori tra la conduttrice e il gieffino? Improrogabili impegni professionali? La questione non era chiara, sino a quando il 28enne veronese non ha deciso di rilasciare un’intervista al noto sito Fanpage.

La regina di Canale 5 Barbara D’Urso, per riunire tutti i finalisti della quarta edizione del GF Vip, ha organizzato una reunion speciale che ha coinvolto gran parte dei “vipponi” di Alfonso Signorini. Tutti presenti, inclusi i fidanzati di alcune concorrenti, e tutti decisamente appagati dalla loro rocambolesca avventura televisiva.

Una soirée esilarante, tra collegamenti Skype e opinionisti assetati di polemiche e bagarre televisive. Unico grande assente della serata Andrea Denver che, secondo indiscrezioni, si è volutamente rifiutato di prender parte alla trasmissione di Barbara D’Urso.

Difficile ipotizzare cosa abbia trattenuto lontano il 28enne veronese, tanto da perdersi la rimpatriata con i suoi affezionati ex coinquilini. Dal canto suo, il finalista del GF Vip 4 ha dato una spiegazione più che esaustiva alla giornalista di Fanpage che l’ha intervistato.

Andrea Denver chiarisce la sua assenza a ‘Live – Non è la D’Urso’

Alla domanda sul perché abbia declinato l’invito alla puntata di Live – Non è la D’Urso, andata in onda lo scorso 19 aprile, Denver ha chiarito così: