Chi è Andrea Delogu? Marito, età e curiosità sulla conduttrice di La vita in diretta estate

Bellissima e talentuosa, la Delogu è uno dei volti di punta de La vita in diretta Estate, scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata

Esordisce in televisione nel 2002, entrando a far parte delle “Letteronze” di Mai dire domenica, dopo di che la sua carriera è tutta in discesa.

Di chi stiamo parlando? Di Andrea Delogu, scopriamo di più su di lei!

Chi è Andrea Delogu

Nasce il 23 maggio del 1982, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Oggi è una conduttrice e uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo italiano. La donna è stata al timone di trasmissioni del calibro di Telethon e di Dance Dance Dance.

Dal 29 giugno 2020, la presentatrice è il volto di punta di La vita in diretta Estate, assieme a Marcello Masi e Luigi Rizza. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata!

Vita privata e curiosità

La conduttrice è sposata dal 2016 con Francesco Montanari, il celebre attore che interpreta il personaggio del Libanese in Romanzo Criminale.

Per il giorno delle nozze, la Delogu ha scelto un abito di tulle, degli anfibi e un chiodo nero di pelle.

“Se avessi accanto un uomo come me, saremmo due macigni, invece lui riesce a tirare fuori la mia dolcezza. A volte gli chiedo scusa perché so che sono stata fredda. Il mio obiettivo è sentirmi dire un giorno: Amore, sei un po’ appiccicosa.”

Tra le altre cose dichiarate a Vanity Fair, la conduttrice ha rivelato i dettagli della sua prima uscita in compagnia dell’uomo che in seguito avrebbe sposato.

Ha raccontato di quanto Montanari avrebbe noleggiato un “mago” solo con l’obiettivo di stupirla.

Lui era emozionato e si era un po’ ubriacato, invece il mago era sobrio e ci provava con Andrea. La Delogu ha compreso da quell’uscita disastrosa che aveva trovato l’uomo della sua vita.