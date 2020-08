Andrea Delogu brutto incidente a La vita in diretta Estate: ‘Lividi su tutto il corpo’

Andrea Delogu brutto incidente a La vita in diretta Estate: ‘Lividi su...

La conduttrice televisiva ha avuto un incidente in diretta televisiva, che le ha causato un brutto infortunio. Cos’è successo davvero?

Andrea Delogu conduce il noto programma La Vita in Diretta Estate con Marcello Masi. Durante una recente puntanta del programma, Andrea ha avuto un piccolo incidente in diretta televisiva. La stessa Andrea spiega cos’è accaduto e mostra le conseguenze via social. Cos’è capitato nello specifico?

Cos’è successo durante la diretta tv?

Andrea interagisce moltissimo con i suoi fan, condividendo nelle sue stories moltissime foto. Su Instagram ha mostrato i segni dell’incidente, molto evidenti sul proprio corpo.

Andrea Delogu ha condiviso gli scatti dei lividi dovuti all’incidente nello studio de La Vita in Diretta Estate. Ha tranquillizzato tutti facendo capire che non è successo nulla di grave.

Ha anche condiviso il video in cui mostra quanto accaduto. Mentre salutava il suo pubblico la conduttrice è rovinosamente caduta.

La simpatia di Andrea Delogu

Occorre ammettere che Andrea ha preso con filosofia questa caduta. Mentre si rialzava da terra la conduttrice ha esclamato

“‘È tutto calcolato!”

La caduta è stata brutta, ma l’infortunio non parrebbe essere estremamente grave. Nel video si vede chiaramente tutta la scena.

Andrea Delogu si stava avvicinando al collega Marcello Masi per poter salutare il pubblico prima di chiudere il programma ed è caduta.

Andrea ha condiviso sparita lo scatto dei lividi sul suo ginocchio, prima in un post ora cancellato e poi in una stories ormai. I commenti sono stati moltissimi alcuni ironici. Ha ripostato uno molto divertente, facendoci ridere tutti i suoi fan.