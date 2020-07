Andrea Delogu caduta a ‘La vita in diretta Estate’, un inizio esplosivo

La presentatrice è molto amata dal pubblico e co-conduce il programma giornaliero La vita in diretta Estate, versione estiva del noto e seguitissimo programma della Rai.

Il programma ha già iniziato col botto con più di 1 milione di telespettatori nella prima puntata letteralmente incollati alla Tv! Un’inaspettata caduta della conduttrice durante la diretta poco prima della fine della puntata li ha sorpresi.

Il pubblico è rimasto senza parole durante la messa in onda del programma quando la Delogu è caduta buttandosi a terra.

L’inizio esplosivo di La vita in diretta Estate



Da poco è iniziato il seguitissimo programma La vita in diretta Estate presentato da Andrea Delogu e Marcello Masi.

Il programma ha iniziato in modo esplosivo con un ottimo risultato: per la prima puntata 1 milione e 400 mila telespettatori hanno seguito la diretta televisiva, un ottimo inizio.

In diretta però è successo qualcosa di incredibile prima di dare la linea al pre serale Reazioni a Catena.

Poco prima della fine del programma la bellissima e simpatica presentatrice Andrea Delogu è caduta, si è buttata a terra davanti a tutti.

La donna poco prima aveva ragguagliato il suo collega, Marcello Masi, indicandogli il corretto orario della diretta cioè le 16.20 e non le 16.50: nella prima parte c’è una breve introduzione, un’anteprima.

Una simpatico siparietto in cui la conduttrice si è buttata a terra ridendo e coinvolgendo tutto il pubblico da casa.

Il programma ci accompagnerà per l’intera stagione estiva poiché le ultime puntate sono previste per il 4 o l’11 settembre e già dalla settimana successiva ripartirà La vita in diretta.