Chi è Andrea Damante, l’ex tronista di Uomini e Donne tornato assieme all’ex fidanzata, l’influencer Giulia De Lellis

Scopriamo insieme tutti i segreti di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne e concorrente del Grande Fratello Vip 1.

Chi è Andrea Damante

Nasce il 3 giugno del 1990, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Diventa noto al grande pubblico di Mediaset quando partecipa a Temptation Island, game show sull’amore condotto da Filippo Bisciglia: in quell’occasione conosce Giorgia Lucini, con cui vive una relazione. Dopo qualche mese diventa tronista nel programma di Uomini e Donne.

In seguito si dedica all’attività di modello e alla musica: è un dj con il sogno di divenire un artista a 360 gradi e non solo in consolle. Partecipa alla prima edizione del Grande Fratello Vip, mentre nel 2019 entra a far parte dalla casa discografica fondata nel 2013 da Fedez e J-Ax, Newtopia.

La storia con Giulia De Lellis

Durante la partecipazione a Uomini e Donne, Damante conosce Giulia De Lellis e decide di sceglierla. I due vanno a convivere a Verona e parlano spesso del progetto di sposarsi e di mettere al mondo dei figli.

Nell’aprile del 2018, però, la De Lellis, attraverso un’Instagram Story, dichiara che la relazione tra lei e l’ex tronista è finita. Il motivo della rottura sarebbero stati i vari tradimenti compiuti dal Damante. Tutti i dettagli sono stati raccontati dall’influencer romana nel libro pubblicato a suo nome, dal titolo “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”

Dopo la rottura, Giulia si è legata al cantante Irama e ad Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Damante, invece, frequenta Sharon Filograsso, Maya Henry, la Madre Natura Sara Croce e Claudia Coppola.

Nel marzo del 2020, Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano insieme e i follower notano alcuni dettagli che dimostrerebbero che i due stiano trascorrendo insieme la quarantena.