Andrea Dal Corso confessa ‘Pesavo 138 chili’: la foto del prima e dopo è incredibile – Foto

Andrea Dal Corso ha perso molti chili prima di intraprendere la carriera da modello, ecco com’era l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

L’ex volto di Uomini e Donne, Andrea Dal Corso, parla della sua trasformazione fisica sui social: ecco le sue parole.

Andrea Dal Corso parla dell’obesità

Uno dei volti più amati della trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne, ideata e condotta da Maria De Filippi, è l’ex corteggiatore veneziano Andrea Dal Corso. E’ riuscito a conquistare il pubblico femminile non solo per la sua disarmante bellezza ma anche per i suoi modi di fare: un uomo d’altri tempi. Il percorso all’interno del dating show non è stato per niente semplice in quanto ha avuto una serie di ripensamenti prima di rifilare un secco ‘NO’ alla tronista napoletana, Teresa Langella. Ma questo poco importa, perchè qualche settimana più tardi i due hanno capito di essere fatti l’uno per l’altro e oggi la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Di recente, il modello veneziano ha confessato di aver avuto problemi con il peso.

Le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Il fidanzato della cantante napoletana ha rivelato, in una recente intervista al settimanale NuovoTv, che quando aveva 15 anni pesava circa 138 kg. Per tale motivo, faceva fatica a togliersi la maglia in quanto provava molto vergogna del suo corpo:

“Quando avevo 15 anni pesavo 138 chili. Non mi toglievo mai la maglietta perché mi vergognavo. Le ragazzine mi vedevano solo come il loro confidente cui chiedere consigli per conquistare i miei amici.”

Il giovane ha precisato che tutto è accaduto quando i genitori si sono separati. La mancanza di una figura paterna, ha precisato, lo portava a cercare la felicità nel cibo. Ma qualcosa è cambiato raggiunta la maggiore età e grazie alla dieta e attività fisica è riuscito a perdere 50 kg in due anni.