Uomini e donne, morte devastante ‘L’hanno uccisa’: il grido di dolore dell’ex protagonista del programma

Uomini e Donne, lutto per Andrea Dal Corso : “Hanno ucciso la mamma di un mio amico”, il drammatico annuncio sui social

Una notizia che ha sconvolto i fan dell’ex volto del trono classico di Uomini e Donne. Andrea Dal Corso è divenuto famoso dopo la partecipazione, in veste di corteggiatore, del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Non molte ore fa, il modello veneziano ha pubblicato su Instagram si è lasciato andare in un drammatico sfogo. Ma cosa è successo? Tra le lacrime ha raccontato cosa è successo alla mamma di un suo caro amico.

Andrea Dal Corso in lacrime

Una vicenda che ha scosso i fan dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Andrea Dal Corso è noto al grande pubblico per aver preso parte alla passata edizione del dating show di Canale 5. Dopo aver rifilato un secco ‘no’ a Teresa Langella i due hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza lontano dai riflettori e chiarire i loro dubbi. Oggi, la loro relazione procede a gonfie vele.

Non molte ore fa, il modello veneziano ha condiviso su Instragram una notizia che ha fatto letteralmente accapponare la pelle. Di cosa si tratta?

Lo sfogo dell’ex corteggiatore

Tra le lacrime Andrea Dal Corso, fidanzato di Teresa Langella ha parlato a cuore aperto di cosa è successo ad un suo caro amico, la quale è stata violentata e uccisa in un B&B di Capo Verde:

“Ho appena saputo che la mamma di un mio amico di Treviso, Marilena, è stata praticamente violentata e uccisa mentre era nel suo B&B. “

L’ex corteggiatore ha poi aggiunto