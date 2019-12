Chi è Andrea D’Alessio, il ragazzino nato dalla relazione tra i cantanti Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Scopriamo tutti i segreti di Andrea D’Alessio, il bambino classe 2010 nato dal grande amore tra la cantante di “Essere una donna” e il cantante di “Non dirgli mai”.

L’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

I cantanti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo stanno insieme dall’ormai lontano 2006, quando il noto cantautore napoletano decise di lasciare la moglie Carmela Barbato per intraprendere la relazione con la collega di Sora.

La coppia, che è sempre sembrata molto unita, ha vissuto però una crisi nel 2017, durante la quale ha deciso di interrompere, sembrava definitivamente, la relazione sentimentale.

Dopo il forte crisi, che li ha visti protagonisti anche di alcune importanti dichiarazioni sui social e nel corso di programmi televisivi italiani, Gigi e Anna hanno deciso di tornare insieme e ora sembrano essere più uniti che mai.

Chi è Andrea D’Alessio

Il piccolo Andrea D’Alessio nasce il 31 marzo del 2010 sotto il segno dell’ariete. All’epoca, mamma Anna era molto giovane, aveva soltanto 23 anni, ma desiderava avere il piccolo Andrea già da tempo.

Oggi Andrea ha quasi 10 anni e frequenta le scuole elementari come tutti i bambini della sua età. Fino a poco tempo fa, il suo volto non veniva mostrato granché sui social dai genitori Anna e Gigi, per garantire la privacy al piccolo.

Da qualche tempo, però, i genitori hanno deciso di mostrarlo più spesso ai fan: sui social della Tatangelo e di D’Alessio, infatti, compaiono delle foto in cui lo abbracciano, sorridono insieme o bevono un frullato.

Il piccolo Andrea ha altri tre fratelli, con i quali sembrerebbe avere un buon rapporto: si tratta di Claudio, Ilaria e Luca, nati nel corso della relazione precedente tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato.