Sai chi è Andrea Corrà di Uomini e Donne? Dal perché non desidera figli al feeling con Angela Paone

Sai chi è Andrea Corrà di Uomini e Donne? Dal perché non...

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul nuovo cavaliere del dating show di Canale 5, impazzito per Angela.

Poco tempo fa, un nuovo cavaliere è sbarcato nel programma di Canale 5. Si tratta di Andrea Corrà!

L’uomo è sceso dalle scalinate di Canale 5 per conoscere Angela Paone, con cui ha già instaurato un grande feeling. Ecco chi è!

Chi è Andrea Corrà

Nasce nel 1967 e ha 53 anni. E’ originario di Bolzano e nella vita svolge il lavoro di impiegato comunale al comune di Lana, in provincia di Bolzano.

Non è molto attivo sui social, di conseguenza non abbiamo tante informazioni su di lei.

Possiamo dirvi con certezza abbia una grande passione per la musica, ereditata dalla madre, e che sia un uomo molto sportivo.

Si è costruito una piccola palestra in casa nel periodo della pandemia e ha iniziato a seguire un ferreo regime alimentare, per mantenersi in forma a 360 gradi.

Diventa noto nel 2021 quando entra a far parte del parterre maschile di Uomini e Donne. Arriva nella trasmissione, perché interessato a conoscere meglio Angela Paone.

Sin dalle prime uscite, si è creato un vero e proprio feeling tra la dama e il cavaliere. Angela ha ammesso di essere riuscita ad aprirsi molto con lui, come non aveva fatto fino ad ora con nessun cavaliere del programma Uomini e Donne.

Vita privata e curiosità

Andrea ha un figlio di 10 anni, nato da una relazione precedente. L’uomo non è mai stato sposato e ora si sente pronto per trovare quella che potrebbe rivelarsi la donna della sua vita.

Desidera davvero innamorarsi, ma ha dichiarato che non è interessato ad avere altri figli. Probabilmente per la sua età già avanzata.

Tra i dettagli che hanno colpito il pubblico, il follow alla pagina di Giorgia Meloni, che lascia trapelare quale sia il suo orientamento politico.