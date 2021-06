Sotto a chi tocca. Nello specifico, questa volta, tocca all’ex finalista de L’Isola dei Famosi 2021 Andrea Cerioli. Nel mare magnum dei social, i leoni da tastiera passano in rassegna gli ultimi scatti fotografici del trentaduenne bolognese e lo umiliano senza pietà.

Con la sua inconfondibile irriverenza e perfidia, il popolo dei social mette alla berlina l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Il pretesto glielo offre lui stesso attraverso una serie di Instagram stories:

“Io mi rifiuto di seguire su Instagram personaggi come Andrea Cerioli che usano le Instagram story per consigliare/sponsorizzare negozi e negozietti. Lo sappiamo benissimo che è pagato profumatamente! Chi vuol prendere in giro??“