Ripercorrendo la sua estenuante e debilitante avventura televisiva a L’Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli snocciola una confessione inerente la sfera sessuale.

Le pulsioni sessuali, al pari del sonno, della fame e della sete, sono strettamente correlate a fattori esterni che possono influire negativamente o positivamente, scatenando un improvviso calo della libido. Questo, Andrea Cerioli lo sa bene.

Nel corso di un’intervista concessa al giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, l’ex tronista di Uomini e Donne e finalista de L’Isola dei Famosi 2021 si è lasciato andare ad una confessione intima.

Andrea Cerioli, il deficit del desiderio sessuale in Honduras

Con la sua proverbiale autoironia e sfrontatezza, il trentaduenne bolognese non fa mistero delle difficoltà riscontrate lungo il suo percorso in Honduras e ammette:

“Non sono Raz Degan 2.0, è stata tosta davvero. Non sono qua a dire che ho fatto l’eroe. Sul serio, non è stato facile”

Quando il giornalista gli rivolge dei quesiti inerenti l’istinto sessuale in condizioni estreme di sopravvivenza, Andrea Cerioli fa luce sul suo calo della libido che si è protratto per mesi:

“L’istinto sessuale quanto si azzera? Completamente, zero. Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro. Ho detto “Ok, ci vediamo quando rientro”. Ti preoccupi anche perché è completamente in stand by”

L’ex naufrago sostiene che, in condizioni di ristrettezze alimentari, non avvertiva le pulsioni sessuali nello stesso modo in cui percepiva la fame e la sete. Ciononostante è apparso sereno e non ha manifestato particolare preoccupazione. Per lui, recuperare i mesi di inattività, non è stato affatto difficile.

