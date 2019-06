Andrea Camilleri, una penna unica che ha animato la saga più seguita di sempre in Italia, Il Commissario Montalbano è stato ricoverato d’urgenza stamane

Nelle prime ore del mattino Andrea Camilleri, noto scrittore italiano, è stato ricoverato per arresto cardiaco all’ospedale Santo Spirito di Roma. Cos’è successo allo scrittore? Le notizie per adesso sono piuttosto poche.

Andrea Camilleri, fan in ansia: lo scrittore ha avuto un arresto cardiaco

Il celebre scrittore de Il Commissario Montalbano e di tanti altri successi è stato ricoverato nelle prime ore del mattino all’ospedale Santo Spirito di Roma. Lo scrittore siciliano, papà del commissario Montalbano, autore della saga dei gialli che ha dato vita alla celebre fiction, una delle più amate di sempre, sarebbe stato ricoverato per un infarto avvenuto poco dopo l’alba.

Dall’ospedale Santo Spirito di Roma, dove lo scrittore è stato trasportato d’urgenza, non sono ancora trapelate notizie relative al suo stato di salute dopo il duro colpo.

Camilleri, condizioni gravi per lo scrittore

Secondo le prime notizie trapelate, lo scrittore sarebbe arrivato in ospedale in condizioni molto gravi. I fan dello scrittore stanno vivendo momenti di forte ansia. Camilleri, scrittore, drammaturgo e docente presso l’Accademia d’Arte drammatica Silvio D’Amico, è molto amato non solo in Italia.

Andrea Camilleri è noto anche per le sue diatribe contro Matteo Salvini, di cui è aspro oppositore. In ultimo ha debuttato anche come attore, di recente, al teatro Greco di Siracusa dove interpretò Conversazioni con Tiresia.

Non possiamo che augurarci che Camilleri si rimetta presto: il prossimo 15 luglio è previsto il suo ritorno in scena, nell’ambito della programmazione estiva del Teatro dell’Opera di Roma – alle Terme di Caracalla con lo spettacolo Assassino Caino.

Vi terremo aggiornati in giornata su quanto trapela dall’ospedale romano nel quale è ricoverato da ore.