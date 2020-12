Andrea Bocelli dopo la malattia confessa: ‘Mi ha tolto la voce’

Dopo la malattia, emerge il dramma del celebre tenore a Domenica In. La dolorosa confessione in diretta di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli è una delle icone del mondo della musica italiana.

Amato in tutto il mondo, il tenore pisano negli ultimi mesi è stato al centro delle cronache a seguito di alcune affermazioni definite ‘negazioniste’ sul Covid. Affermazioni relativamente alle quali si è poi scusato pubblicamente.

Lo scorso 13 Dicembre l’artista è stato ospite nel salottino di Mara Venier insieme a sua moglie Veronica Berti. Andrea Bocelli in questa sede, si è lasciato andare ad alcune confidenze private. Poi la dolorosa confessione.

Il dramma di Andrea Bocelli

Come è noto lo scorso 10 marzo, il tenore pisano ha scoperto a seguito di un tampone di essere stato contagiato dal Covid-19. Il virus però non avrebbe colpito solo lui ma tutta la sua famiglia.

Secondo quanto rivelato anche in precedenza, fortunatamente ha sviluppato una sintomatologia non grave, tra cui la classica febbre e un abbassamento totale della voce durato ben 15 giorni:

‘Il Covid non l’ho avuto solo io, l’ha preso tutta la famiglia. Il Covid tra l’altro mi ha tolto la voce proprio a zero, per quindici giorni buoni’

Poi nel tornare a parlare delle famose dichiarazioni prima accennate al Senato, in cui si disse ‘umiliato e offeso per il divieto di uscire da casa’ ammettendo altresì di aver violato il divieto di uscire dalla propria abitazione, di essere stato frainteso:

‘Semmai il mio era un messaggio di ottimismo e speranza, perché in ogni condizione, anche la più difficile, ottimismo e speranza fanno sempre bene, perché per combattere qualunque tipo di difficoltà sono elementi fondamentali’

ha concluso Andrea Bocelli sul tema ancora oggi bollente, asserendo che lasciarsi andare alla disperazione sarebbe stato in tal caso controproducente.

Il tenore rivela il segreto per essere felici

Parlando intimamente con Mara Venier, l’artista pisano fa un salto nel passato rivelando che da giovane ha sofferto di una leggera ansia da palcoscenico.

Ma lui, implacabile nemico della noia, ha trovato nella lettura un complice per potersi rilassare al meglio prima di ogni grande concerto:

‘Io odio la noia, è tempo perso ed il tempo perso è un delitto’

ha detto a Domenica In, per poi rivelare quelli che secondo lui sono i segreti per godersi al meglio la vita e essere felici:

‘ci sono due segreti: fare ciò che ci piace e se non ci si riesce, appassionarci a quello che dobbiamo fare’

un grande e prezioso valore quello di Andrea Bocelli, che in qualità di padre sta cercando di tramandare anche a sua figlia Virgina di soli 8 anni.

La figlioletta del tenore è già una stellina sul web, in quanto nonostante la sua tenera età è già un genio del pianoforte. Anche lei come papà Andrea ama la musica, e la sua famiglia in tal senso, le augura e si aspetta un futuro brillante.