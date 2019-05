Uomini e donne, Andrea sconvolto: Klaudia abbandona la villa

Uomini e Donne, Andrea Zelletta in villa: dopo il bacio con Natalia, Klaudia sceglie di abbandonare la casa

Oggi pomeriggio andrà in onda il secondo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Una puntata davvero speciale: sarà trasmessa in diretta la scelta di Andrea Zelletta. Chi tra le corteggiatrici ha conquistato il cuore del tronista pugliese?

La confessione del tronista pugliese al magazine

Il percorso del tronista pugliese è ormai giunto a termine. Tra poco Andrea sceglierà in diretta la sua compagna di vita tra Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska. L’esperienza all’interno degli studi televisivi del trasmissione di Maria De Filippi non è stato semplice. In una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, il modello pugliese ha confessato la sua paura:

“Soffrivo molto in puntata. Affrontare le ragazze che ti piacciono nello stesso momento non è affatto facile, ma adesso è il momento di affrontare la difficoltà più grande”.

Andrea Zelletta e i momenti in villa

Prima dell’epilogo finale, ai tronisti è concessa la possibilità di trascorrere due giorni in villa insieme ai corteggiatori/corteggiatrici. Un momento particolarmente importante per eliminare qualsiasi dubbio su quella che sarà la scelta finale.In studio, prima di scoprire la scelta la padrona di casa mostra i filmati dei momenti più importanti trascorsi in villa. La pagina ufficiale di Witty TV ha pubblicato su Instagram un breve filmato contenente spoiler sulla puntata che sarà trasmessa tra poco su Canale 5.Il video in questione mostra le due corteggiatrici, Natalia e Klaudia, nelle lussuose stanze messa a disposizione dal programma. Il modello ha trascorso dei momenti romantici con Natalia, e i baci e le coccole ovviamente non sono state graditi da Klaudia che ha deciso di lasciare la villa. A quel punto, anche il tronista ha deciso di lasciare la villa.