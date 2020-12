Ancona, giovane ucciso in strada: fermato un coetaneo

La tragedia è avvenuta questo pomeriggio in via Maggini, nel quartiere del Pinocchio.

L’omicida avrebbe provato a dileguarsi in un condominio di fronte al luogo del delitto, ma le forze dell’ordine sono riuscite a fermarlo, prima che si dileguasse.

Giovane ucciso in strada

Un drammatico delitto dai risvolti ancora tutti da chiarire quello avvenuto questo pomeriggio ad Ancona, in via Maggini. Un giovane di 26 anni è stato ucciso con diverse coltellate.

Come riferisce anche Fanpage, i carabinieri hanno già fermato il responsabile del delitto. Si tratta di un amico della vittima, suo coetaneo.

Sembra che tra i due ci fossero stati già dei contenziosi per via di una ragazza. L’omicida, che è stato fermato subito dopo il delitto, era già stato in una comunità.

Vittima e carnefice si sarebbero incontrati poco prima proprio in via Maggini. Lì avrebbero avuto un acceso diverbio, durante il quale il 26enne ha estratto un coltello ed ha colpito più volte l’amico, uccidendolo sul colpo.

Allertati i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato di rianimare il ragazzo, ma le ferite provocategli dalle coltellate erano troppo profonde.

L’omicida tenta la fuga

L’omicida ha provato ad allontanarsi, ma è stato fermato dai carabinieri accorsi sul posto.

Intanto, nelle scorse ore è stata rinvenuta anche l’arma del delitto. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la furia omicida del 26enne.

Di certo i due giovani si conoscevano da tempo e forse il litigio è nato per via di una donna contesa dai due. Come già anticipato, l’omicida era già stato in una comunità e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Il giovane è stato condotto in caserma per essere interrogato. I carabinieri hanno già ascoltato alcuni testimoni che hanno assistito al delitto.