Anbeta di Amici sensualissima: come non l’avete mai vista, la foto fa il pieno di like

Anbeta di Amici sensualissima: come non l’avete mai vista, la foto fa...

L’ex talento di Amici, oggi affermata coreografa, sui social si diverte a stupire: lo scatto sensuale fa il pieno di like.

Arrivò in finale, aggiudicandosi il secondo posto nella seconda edizione di Amici di Maria De Filippi: parliamo di Anbeta Toromani la quale, a distanza di tanti, anni è diventata una bellezza eterea.

Sono passati tanti anni da quando Anbeta Toromani partecipò alla seconda edizione di Amici.

Nel programma – nel quale arrivò seconda – la ballerina di Tirana fu osannata da Rossella Brescia, ma anche dalla stessa Alessandra Celentano, che la considerava l’incarnazione della danza.

Ma che fa oggi la leggiadra ballerina albanese? Se siete curiosi, continuate a leggere questo articolo.

Anbeta Toromani, l’esperienza ad Amici

Era l’edizione di Amici datata 2002-2003 nella quale avemmo modo di conoscere Anbeta Toromani, ballerina albanese che incantò la giuria e, in particolare, Rossella Brescia e Alessandra Celentano.

La maestra, di solito sempre dura con i suoi allievi, considerava Anbeta un vero esempio della danza classica, in quanto aveva un corpo dotato di linee leggiadre e perfette, adeguate per quel tipo di danza.

Nel corso del talent show, Anbeta dimostrò di infondere molto impegno nelle cose che faceva, tant’è che si dedicò anima e corpo a migliorare sempre di più, nonostante i suoi pregressi studi prestigiosi effettuati nella sua città di origine.

Anbeta, che fa oggi la ballerina

Sono passati quasi 18 anni dalla sua partecipazione e Anbeta ne ha fatta di strada.

Quando si classificò seconda nell’edizione citata – superata dalla cantante Giulia Ottonello – fu ingaggiata dalla scuola per entrare a far parte della rosa dei professionisti.

Dopo qualche anno, decise di dedicarsi a nuove sfide – in campo artistico – lasciando il gruppo dei professionisti di Amici.

Oggi sembra che il tempo non l’abbia scalfita e la sua bellezza è rimasta intatta, proprio come un tempo, anche se si mostra in una versione diversa e più rock.

Ecco la foto:

Magari, in futuro, Anbeta ritornerà tra i professionisti di Amici, chi può mai saperlo…