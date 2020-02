Ana Mena, chi è la cantante ospite a Sanremo 2020: vita privata e curiosità

Chi è Ana Mena, la nota cantante spagnola conosciuta in Italia per la collaborazione con Fred De Palma in “Una volta ancora”, ospite di Sanremo 2020

Scopriamo tutti i segreti di Ana Mena, la giovane cantante che calcherà il palco dell’Ariston per duettare con Riki.

Chi è Ana Mena

Ana Mena Rojas nasce il 25 febbraio del 1997, sotto il segno zodiacale dei pesci, a Estepona, in Spagna. Inizia la sua carriera nel mondo della musica nel 2006, quando vince la dodicesima edizione del Veo Veo Awards.

In seguito vince alcuni dei premi più importanti nell’ambito musicale spagnolo, dopo i quali pubblica un singolo, che sbanca le classifiche, dal titolo Esta es mi illusion.

Si fa riconoscere anche nel mondo della televisione, dove partecipa alla serie televisiva Supercharly, in onda su Telecinco. La collaborazione più importante per la giovane 23enne è sicuramente quella con il regista Pedro Almodovar nel film “La pelle che abito”, in cui la cantante ha l’opportunità di dare sfoggio anche delle sue abilità canore.

La cantante diventa nota anche in Italia, grazie alla fruttuosa collaborazione con il rapper Fred De Palma, nella hit dell’estate intitolata “Una volta ancora”, di cui viene pubblicata anche una versione spagnola dal titolo “Se lluminaba”.

Nel 2020 la cantante salirà sul palco del Teatro Ariston per duettare con il cantante Riki nel corso della terza serata del Festival di Sanremo dedicata alla cover.

Vita privata e curiosità

La giovane, nonostante l’età, è già una star internazionale. A causa della grande notorietà, desidera preservare la sua privacy per evitare che media e paparazzi entrano troppo nella sua vita privata.

Non si sa, quindi, se la nota cantante sia impegnata in una relazione sentimentale. L’anno scorso, secondo alcune indiscrezioni, considerato il gran feeling condiviso con Fred De Palma, avrebbe potuto avere una liaison con il celebre rapper italiano: sembra però che il rumor non abbia trovato alcun fondamento e che la cantante sia attualmente single.